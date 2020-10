Tragedia sfiorata nel Potentino. Autobus perde due ruote sulla strada Pescopagano-Rionero

“La Segreteria Regionale della Fit-Cisl ha più volte ha segnalato la precaria manutenzione dei mezzi utilizzati da alcune Aziende della Basilicata, segnalazioni rimaste ad oggi senza risposta. Abbiamo appreso per mezzo Social, da una denuncia di un utente che oggi sulla tratta di competenza regionale che collega due grandi realtà ospedaliere della Basilicata, Rionero-Pescopagano, un autobus di una Società ha perso letteralmente le ruote posteriori, fatto questo che sicuramente non può essere lasciato inosservato. Di quanto da noi rappresentato abbiamo informato il Ministero dei Trasporti e gli organi Provinciali e Regionali per valutarne le consequenziali decisioni, la sicurezza dei nostri autisti e dei Lucani, non può e non deve essere messa a rischio, per un mero risparmio economico”.

nota stampa Fit-Cisl