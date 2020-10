Al Festival Internazionale del Libro di Catania primo premio all’autore vietrese Raffaele Montesano

Raffaele Montesano, scrittore ed autore di Vietri di Potenza, e Giovanni Botticella, regista pugliese, sono in vincitori del 1° premio del Festival Internazionale del Libro di Catania, l’Etnabook. Hanno vinto con il video “Il ritmo binario”, booktrailer realizzato per il libro “il cratere Dostoevskij” dello scrittore Raffaele Montesano (Lekton Edizioni). Al festival internazionale in Sicilia premiato quindi il lavoro di Montesano e Botticella, che hanno realizzato un booktrailer, girato a Matera. Il premio è stato assegnato “per l’alta capacità registica e per le intuizioni scenografiche”. Il montaggio del booktrailer è di Valeria Passiatore, mentre il protagonista è un attore pugliese, di Bitonto, Filippo Modugno della compagnia “Fatti d’Arte”. Il libro di Montesano è già stato presentato in molte piazze italiane.

Una grande soddisfazione per Raffaele Montesano, 33enne vietrese. Nonostante la sua giovane età, ha al suo attivo già cinque pubblicazioni. Tra i suoi lavori, “Le guerre dei poveri”, che la casa editrice Annulli Editori nei giorni scorsi ha dovuto fare una ristampa a sei anni dall’uscita, viste le tante richieste. I suoi libri, editi da Annulli Editori, sono stati ospiti nelle settimane scorse di “Tuscania Libri, Salone Libro Editori”. Il prossimo appuntamento di Montesano sarà il 10 novembre, quando uscirà il suo secondo libro di poesie, intitolato “A te che sei inferno” (Les Flâneurs Edizioni).

Claudio Buono