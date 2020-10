Coronavirus, 34° decesso in Basilicata. Morto un ospite della casa di riposo di Marsicovetere ricoverato al “San Carlo”

6.10.2020, ore 14:05 – Si registra purtroppo la 34esima vittima in Basilicata del Covid-19. Si tratta di un 93enne di Marsico Nuovo, ospite della casa di riposo di Marsicovetere, trasferito al “San Carlo” nei giorni scorsi. Salgono così a sei i deceduti a causa del focolaio che ha interessato la struttura. Sono stati 11 in totale i pazienti positivi sintomatici che nei giorni scorsi sono stati ricoverati nei reparti di Malattie infettive e Pneumologia del nosocomio potentino. Nel pomeriggio, da quanto comunicato ieri dall’Asp Basilicata, saranno trasferiti a Potenza, in una struttura dedicata del centro “Universo Salute – Opera Don Uva”, i 35 ospiti ancora presenti nella casa di riposo. Di questi, 33 sono risultati positivi al Covid-19. Sono tutti asintomatici.

Il trasferimento, specifica l’Asp, sarà effettuato garantendo le condizioni di massima sicurezza, utilizzando per i casi sintomatici e con comorbilità le ambulanze del 118 nonché personale sanitario. La struttura, individuata con il parere della Protezione Civile ed il competente Dipartimento Regionale a fronte della oggettiva indisponibilità di strutture idonee sul territorio regionale, è ubicata esternamente al centro “Universo Salute – Opera Don Uva”, garantirà le idonee condizioni di sicurezza e comfort (ogni camera è dotata di bagno interno) e sarà raggiungibile mediante percorsi e ingressi dedicati. Gli ospiti saranno assistiti da personale appositamente dedicato alla loro presa in carico. È in via di perfezionamento la ratifica di apposito atto di convenzione.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata