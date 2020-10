Basilicata, dati incoraggianti rispetto agli ultimi giorni. Solo 4 positivi su oltre 1.000 tamponi processati, 4 i guariti

Finalmente una giornata dove si registrano molti casi in meno di contagio rispetto ai giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in Basilicata 1.024 tamponi. Di questi solamente quattro sono risultati positivi, e riguardano 1 caso a Venosa, 2 a Melfi. L’altra persona risultata positiva è di Tempio Pausania, comune della provincia di Sassari. Quest’ultima si trova in isolamento a Rionero in Vulture, dov’è risultato positivo al Covid-19 dopo essere stato sottoposto a tampone. 4 nuovi casi di positività che non aumentano, rispetto a ieri, il numero degli attuali contagiati in regione, visto che nell’ultimo giorno sono guarite 4 persone. Le buone notizie arrivano anche da Picerno, dove il sindaco, Giovanni Lettieri, ha fatto sapere che hanno dato esito negativo i tamponi effettuati sulle persone che hanno avuto contatti con il positivo di ieri. Inoltre entro la giornata si concluderà il trasferimento degli ospiti della casa di riposo di Marsicovetere. Sono 33 i positivi su 35 anziani ospiti: verranno trasferiti in un’apposita area adibita al “Don Uva” di Potenza.

E’ sempre più importante non abbassare la guardia e rispettare tutte le misure, utilizzando le mascherine, igienizzando spesso le mani e rispettando il distanziamento sociale.

Claudio Buono