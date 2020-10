Facciamo sparire la Sclerosi Multipla. In numerosi Comuni della Basilicata fino al 4 ottobre nelle piazze “La Mela di AISM”

Una mela per la lotta alla sclerosi multipla. Una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre – giornata del Dono Day – “LaMela di AISM” ti aspetta

La Mela di AISMè un’iniziativa promossa dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla e si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Come avere il sacchetto di mele – E’ già possibile prenotare un sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi e gialle a fronte di una donazione minima di 9 euro. Le prenotazioni sono possibili: Sulla pagina Facebook e/o Instagram della sezione provinciale AISM di Potenza. Oppure chiamando la sezione provinciale AISM di Potenza al numero 3459342209.

L’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolti fondi di AISM andrà a sostere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM, la maggior parte delle quali sono giovani tra i 20 e 40 anni. Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di AISMi cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto“ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio, fondamentali per le persone con SM. Gli importi della donazione saranno di 2 euro da cellulare personale Wind Tre, TIM, Vodafone,Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali;di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali;di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile.

La sclerosi multipla. Grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante, la sclerosi multipla si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. I numeri.In Italia, ogni anno, 3.400 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 126 mila persone con SM in Italia, il 10% sono bambinie il 50% sono giovani sotto i 40 anni. E’ la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di oltre 5 miliardi di euro l’anno il costo sociale-medio della malattia. E’ una grande emergenza sanitaria e sociale.

Di seguito la lista dei paesi aderenti all’iniziativa in Basilicata: Acerenza, Albano di Lucania, Atella, Avigliano, Baragiano, Bella, Brienza, Campomaggiore, Cappelluccia, Castelluccio Inferiore, Corleto Perticara, Forenza, Giuliano, Lavangone, Moliterno, Muro Lucano, Paterno, Pietrapertosa, Possidente, San Chirico Raparo, San Nicola di Pietragalla, Satriano di Lucania, Senise, Tolve, Tramutola, Trivigno, Vaglio Basilicata.