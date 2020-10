Coronavirus, altra impennata di contagi in Basilicata. 33 nuovi casi, quasi tutti nel Potentino

Aumentano in modo esponenziale i nuovi casi di contagio in Basilicata. Nell’ultimo giorno sono ben 33 i nuovi casi riscontrati in regione, e sono praticamente tutti -eccetto 2- nel Potentino. Preoccupazioni particolari a Venosa, dove risultano ben 11 casi. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole per 2 settimane. Gli altri casi riguardano 1 a Sant’Arcangelo, 1 a Viggiano, 1 a Pescopagano, 2 a Marsiconuovo, 2 a Marsicovetere, 3 a Moliterno, 3 a Sasso di Castaldo (1 già reso noto ieri su questo sito), 1 a Matera, 1 a Gorgoglione, 1 a Melfi, 1 a Brienza, 1 a Tramutola, 1 a Sarconi, 1 a Forenza e una persona di Montesano sulla Marcellana, nel Vallo di Diano, che lavora al Distretto Sanitario di Villa d’Agri. Diversi sindaci, come a Tito, hanno ordinato l’utilizza della mascherina anche all’aperto, con ordinanze che hanno effetto immediato.

I casi di contagio aumentano sempre di più. E’ sempre più importante e necessario rispettare le misure, per evitare il peggioramento della situazione epidemiologica.

Claudio Buono