Una grossa frana fa crollare la “SS 7 Via Appia” tra Pescopagano e Castelgrande. La strada per fortuna era chiusa

Tragedia sfiorata davvero per poco. Ma anche grazie a chi ha deciso immediatamente di chiudere la strada. Ieri è praticamente crollata una parte della “Strada Statale 7 Via Appia”, che collega i paesi di Castelgrande e Pescopagano. L’Anas da qualche tempo ha deciso di chiudere il tratto di strada a causa di un movimento franoso. Per fortuna. Perchè ieri è praticamente crollata totalmente. E pensare che transitabile avrebbe potuto inghiottire auto e creare conseguenze molto gravi. Ricordiamo che la SS7 Via Appia è un’antica strada che collega Roma a Brindisi. Nasce in Basilicata nel a Pescopagano e prosegue con un percorso pieno di curve e tortuoso in direzione Castelgrande, Muro Lucano, Baragiano, Ruoti, fino a Potenza.

redazione