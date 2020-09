Incidente mortale sulla Basentana, perde la vita un ragazzo

Un incidente mortale si è verificato nella tarda serata di martedì 29 settembre, verso le ore 23, lungo la strada Basentana, dopo Potenza, all’altezza di Vaglio e in direzione Metaponto. A perdere la vita un giovane trentenne le cui generalità non sono ancora note. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane alla guida ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro un guardrail.

Inutile l’intervento dei sanitari del 118, prontamente intervenuti, insieme ai Vigili del Fuoco ed alla Polizia.

Redazione