Coronavirus, ci sono 6 nuovi casi in Basilicata. I nuovi positivi tutti nel Potentino

29.9.2020 – Ci sono 6 nuovi casi di positività da Covid-19 in Basilicata nelle ultime 24 ore. E sono, come ieri, tutti nel Potentino. Nella giornata di ieri sono stati processati 941 tamponi, di questi 935 negativi e 6 positivi. Le nuove positività riguardano 1 marocchini domiciliari a Barile e cittadini residenti a Venosa, Melfi, Pescopagano, Marsiconuovo e Moliterno. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati processati circa 73mila tamponi.

Sono 14 i pazienti ricoverati in ospedale: 13 nel reparto di malattie infettive ed 1 nel reparto di terapia intensiva. Nell’ultimo giorno sono guarite 3 persone.

Redazione