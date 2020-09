Focolaio nel Potentino. 28 positivi in una casa di riposo

27.9.2020 – Ore 11:20 – Brutte notizie in materia di contagi. È notizia di poco fa di ben 28 nuovi contagi a Marsicovetere. Sono risultati positivi pazienti e personale di una casa di riposo. C’è molta preoccupazione. I tamponi sono stati effettuati a seguito della positività della paziente ospite in una casa di riposo per anziani. A darne notizia il sindaco Marco Zipparri.

“Tutti gli operatori positivi sono in isolamento, inoltre si sta tracciando la filiera di contatti dei familiari che saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore. Anche per gli operatori negativi si è provveduto all’isolamento domiciliare. Bisogna interrompere la catena epidemiologica ed è per questo che insieme alle Autorità Sanitarie e alla Regione Basilicata si è deciso di isolare la struttura pur garantendo i servizi essenziali. Occorre prudenza ed è indispensabile il senso di responsabilità di tutti alla luce di un prevedibile e purtroppo costante aumento di contagi a tutti i livelli”.

Claudio Buono