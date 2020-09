Basilicata, sono 47 i nuovi casi positivi legati al Covid-19. Un nuovo decesso

Brutta domenica. Sono ben 47 i nuovi positivi in 24 ore in Basilicata. Alla notizia poco fa comunicata dei 28 positivi a Marsicovetere in una casa di riposo, ce ne sono altri 19. In totale, 47 positivi su 519 tamponi processati.

Nel dettaglio, 4 positivi a Potenza (comunicati ieri sera), 3 a Venosa, 1 a Pescopagano, 1 a Melfi, 1 a Pietragalla, 1 a Rapolla, 1 a San Severino Lucano, 1 a Lagonegro, 1 a Lauria, 1 a Matera. Oltre a 2 persone di Altamura (tamponi fatti a Matera) e 1 donna calabrese che ha fatto il tampone a Lagonegro.

Si registra anche una vittima. Una donna di 93 anni che era ricoverata al San Carlo.

Claudio Buono