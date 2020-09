Coronavirus, 4 nuovi casi a Potenza

26.9.2020, ore 20:40 – Arrivano ancora notizie di nuovi contagi in Basilicata. Ai 25 resi noti stamattina d’ala Task Force, se ne aggiungono altri 4. Sono tutti a Potenza e riguardano lo stesso nucleo familiare. Si tratta della suocera, moglie e due figli di una persona già risultata positiva in città qualche giorno fa. I due figli sono minorenni: uno dei due accusa sintomi. I quattro non avrebbero incontrato altre persone dal momento che uno di loro accusava sintomi, e qui di non sono usciti di casa.

Questi nuovi casi saranno quasi certamente conteggiati nel prossimo report della Task Force della Regione Basilicata.

Redazione