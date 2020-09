“La Basilicata che vorrei”. Sandra Mancino, Mina Larocca e Mara Camera vincitrici del contest ideato dal Team BPASS

Sandra Mancino, Mina Larocca e Mara Camera. Sono le tre vincitrici del contest artistico “La Basilicata che vorrei”, ideato dal Team BPASS, di cui fanno parte sei donne lucane, che hanno realizzato questo team di lavoro per la promozione del territorio, già da qualche mese. La serata di premiazione si è tenuta presso il B&B Rifugio della Luna a Satriano di Lucania, in una location fantastica immersa nella natura. Un concorso realizzato per selezionare i tre disegni che rispecchiano di più l’immagine turistica della Basilicata.

Al primo posto l’opera di Sandra Mancino, denominata “Terra mia nel mondo”. Poi, ex aequo, le opere “Raccontami” di Mina Larocca e “Identità” di Mara Camera. Le loro opere prenderanno vita sulla futura card BPass, una carta magnetica che permetterà ai possessori di entrare nel circuito della nostra piattaforma che si occuperà di creare una rete tra tutte le attività lucane che vorranno farne parte. Sarà realizzata in tre diverse tipologie divise per età (Young, Adult e Senior). Alle vincitrici, gif card da utilizzare al “Guarda che Luna”, Bed and Breakfast di Sasso di Castalda, al b&b “Casa del Popolo” a Savoia di Lucania e al “Borgo Manca Suite” a Sasso di Castalda. Al contest hanno partecipato numerose persone. Durante l’iniziativa, la degustazione dei salumi dell’azienda Agricola Lopardo Salumificio Genuino Burgentino e del pregiato tartufo nero di NonSolo Tartufi, oltre alle gustose pizze di Crazy Horse Pub. Il tutto gestito in maniera impeccabile da Lucana Banqueting. Le opere sono state valutate da una giuria composta dall’antropologo e scrittore Giuseppe Melillo e dai giornalisti Rocco Pezzano, Claudio Buono e Giuseppe Oliveto.

Del Team BPASS ne fanno parte Lucy Palermo -ideatrice-, insieme a Maria Giovanna Salvia, Antonella Giosa, Rosanna Costantino, Pina Laurino e Silvana Gentile. Sei donne forti, determinate, creative e con tanta voglia di far conoscere la Basilicata, promuoverla e realizzare qualcosa di importante. Stanno avendo ottimi riscontri.. e siamo solo all’inizio.

redazione