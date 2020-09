AGGIORNAMENTO – In Basilicata altri 9 contagi. Sono 18 in un giorno

Altri 9 contagi in serata in Basilicata, per un totale di 18 in un solo giorno. Aumentano sempre di più i casi in regione. I nuovi casi si aggiungono agli altri pubblicati stamattina. I casi riguardano Melfi (7 nuovi contagiati legati ad un altro positivo) e 2 a Pescopagano (riconducibili al nucleo familiare in cui si è sviluppato il contagio). La buona notizia è che tutti i tamponi effettuati sui dipendenti e contatti di Acquedotto Lucano, ben 180, sono risultati negativi.

I 9 contagi di questa sera si aggiungono ai 9 già resi noti stamattina. Ricordiamo che le positività in mattinata riguardano 1 persona residente a Ruoti; 1 persona residente a Tito (sarebbe riconducibile al caso di Ruoti, ndr); 1 persona residente a Venosa; 2 persone residenti a Matera; 3 persone residenti a Pescopagano; 1 persona residente a Pignola in isolamento a Potenza.

Claudio Buono