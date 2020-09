“Puliamo il Mondo”. Da Bucaletto al Parco Elisa Claps: a Potenza appuntamento dal 25 al 28 settembre

Il 25, 26, 27 e 28 settembre torna l’appuntamento con “Puliamo il Mondo”. A Potenza sono in programma diversi appuntamenti. Quest’anno l’edizione 2020 di Puliamo il Mondo sarà in qualche modo una edizione “speciale” sotto vari aspetti, sia organizzativi sia operativi, e si inserirà in un periodo delicato per il Paese. La pandemia che ha colpito l’Italia e il resto del mondo ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di lavorare, di spostarci, di rapportarci con le persone; ma non la voglia di far del bene e di impegnarci in prima persona per la comunità e l’ambiente.

Questo spirito e questa voglia di “rimboccarci le maniche” caratterizzerà anche la XXVIII edizione di Puliamo il Mondo, che sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma nell’Italia post coronavirus e attraverso la quale Legambiente, insieme ai suoi volontari e ai cittadini che decideranno di partecipare, lancerà un messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in forte difficoltà. “In questo percorso – fa sapere Legambiente – siamo convinti che azioni di cittadinanza attiva, come quella di Puliamo il Mondo, possano aiutare la Penisola in questo lento ritorno alla normalità rafforzando al tempo stesso il senso di comunità e socialità”.

Gli appuntamenti a Potenza sono il 25 settembre dalle ore 9:00 (pulizia area Bucaletto prezzo zona Piazzetta, incontro con la Cooperatia La Mimosa che gestisce il CSED Rotary – Centro Socio Educativo Diurno – per persone con disabilità), il 26 settembre alle ore 10:00 (passeggiata Orti Urbani con Aiapp, Per GePA 2020, Parco Elisa Claps), 27 settembre ore 10:00 (pulizia “Nave”con gruppo scout A.I.S.A. al Rione Serpentone) e 28 settemre ore 9:00 (ambiente accogliente “Messa a dimora di semi e piantine” presso l’istituto Da Vinci-Nitti).