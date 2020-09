22.9.2020, ore 18:50 – Non arrivano buone notizie in materia di contagi da Covid-19 in Basilicata. Poco fa si è saputo di altri 8 casi di positività, oltre a quelli già comunicati stamattina dalla Task Force.

Nel dettaglio, i nuovi contagi riguardano: Ruoti (1), Anzi (4), 1 a Rotonda (nazionalità rumena), 1 a Bella (non avrebbe alcun legame con il precedente caso) e 1 a Bernalda.

Redazione