Vietri dì Potenza, in paese una gradevole sorpresa: la visita di Nick Luciani, voce storica dei Cugini di Campagna

Nick Luciani, storica voce dei Cugini di Campagna dal 1994 al 2014, è stato ospite a Vietri di Potenza nella giornata di sabato. Luciani, 50 anni di Roma, è stata la voce storica del noto gruppo italiano, dal 1994 al 2014. È stato ospite nella Porta della Lucania da un amico vietrese. Dopo il pranzo a Vietri, una passeggiata in paese e un caffè al Bar Caffetteria del Corso. In tanti lo hanno riconosciuto ed avvicinato per scambiare due parole e fare una foto. Con grande simpatia e disponibilità si è intrattenuto con molte persone ed ha confidato di aver trovato un paese bello e persone accoglienti.

Claudio Buono