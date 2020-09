La dea bendata bacia il Potentino. Gioca 5 euro e vince 1 milione di euro al ‘Million Day’

Gioca 5 euro e vince un milione di euro. L’imponente vincita nel Potentino, nel comune di San Severino Lucano, dove nella tabaccheria della signora Domenica Sbano un fortunato è diventato milionario giocando una schedina al “Million Day”. Una vincita clamorosa nel centro situato all’interno del Parco del Pollino, dove in questi giorni non sono arrivate buone notizie in materia di contagi da Covid-19.

Con il gioco, bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55. E indovinando 5 numeri si vince 1 milione di euro. L’estrazione ha frequenza giornaliera e viene effettuata alle ore 19:00. La vincita milionaria è avvenuta nella frazione di Cropani, nell’estrazione del 9 settembre. Si tratta della vincita numero 121 in Italia distribuita dal “Million Day”.

redazione