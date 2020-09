Piscina di Baragiano, un successo l’estate 2020

Alle 18,00 di domenica 6 settembre, nella piscina comunale di Baragiano, gestita dall’Asd Old Friends Nuoto, si è conclusa l’estate 2020. Una splendida domenica con un sole caldo, l’acqua limpida delle due piscine e il sorriso di Lorenzo, Anna Maria, Franca, Renata, Mario, i padroni di casa. Anche in questa domenica i papà hanno giocato un lungo in acqua con i loro bambini e, finalmente, le mamme hanno potuto rilassarsi, sdraiate sui lettini, intente a dare gli ultimi ritocchi ad un’abbronzatura dorata. Quando tutto è iniziato alla fine del mese di giugno abbiamo fatto fatica ad abituarci alle mascherine, al disinfettante, alle distanze. Ci è mancato Rocco al bar che è rimasto chiuso, sostituito da fredde macchinette. E giorno dopo giorno venire in piscina è diventata una sana abitudine per tornare in forma dopo gli eccessi dei lunghi mesi chiusi in casa. Con gioia piccoli e grandi hanno nuotato, chiacchierato, giocato. Una estate da ricordare negli anni come l’estate post-COVID. Un’estate che è partita in sordina lo scorso 24 giugno, dopo un lockdown di oltre 180 giorni, e che tra tante difficoltà dettate dai vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le varie Ordinanze del Presidente Regionale di Basilicata, ha rischiato di non ad aprire la piscina di Baragiano. Grazie alla determinazione dello staff dell’ASD Old Friends Nuoto tutte le prescrizioni, giorno dopo giorno, riunione dopo riunione, sono state rispettate ed hanno permesso di iniziare l’Estate COVID anche se con un numero più che dimezzato di presenze rispetto alle prescrizioni imposte dalla emergenza sanitaria. Il presidente dell’ASD Old Friends Nuoto Antonio Curcio si è potuto avvalere di quattro assistenti bagnanti con lettera di incarico professionale sportivo dilettantistico, due contratti di collaborazione professionale, ed in incarico professionale sportivo dilettantistico da direttore sportivo. Tutte le figure utilizzate sono state impegnate per assistere, controllare, coadiuvare, e soprattutto rispettare le numerosissime normative che ogni settimana sono state emanate dalle Istituzioni Regionali e Nazionali. È stata una Estate Covid a cui anche la meteorologia non è stata vicina ai fruitori dell’impianto sportivo natatorio. Nonostante le difficoltà oggettive, la piscina di Baragiano ha visto la presenza massiccia dei cittadini della capofila città metropolitana di Bella (40%) a seguire la città di Muro Lucano (30%) poi Balvano (15%), Ruoti (7%), Baragiano (7%). Sia la comunità di Bella che la comunità ruotese hanno organizzato centri estivi per oltre 200 bambini e ragazzi che hanno garantito una presenza costante per oltre un mese, con turni settimanali di cinque giorni. Egregiamente assistiti dai loro coordinatori e ben controllati, i ragazzi hanno potuto vivere una vacanza senza troppe preoccupazioni. Un bilancio sicuramente positivo, non certo per l’economia del gestore a cui va un grosso GRAZIE per l’impegno profuso anche oltre ogni previsione. Prezzi più che economici hanno permesso l’accesso a tutti, offerto un segno importante di “ripresa” della normalità della comunità Marmo-Platano che qualora non avesse avuto questa opportunità di svago probabilmente si sarebbe rinchiusa ancora una volta nelle case con non pochi problemi sociali per i piccoli, per i grandi e anche per gli anziani che numerosi hanno frequentato la piscina. Arrivederci a tutti nella piscina di Baragiano alla prossima estate 2021, che tutti speriamo veda la pandemia sconfitta.

Mario Giugliano & Mario Coviello