AGGIORNAMENTO – A Potenza altri 4 casi di contagio da Covid-19

7 settembre 2020, ore 23:00 – Peggiora la situazione per quanto riguarda i contagi da Covid-19 in Basilicata. In particolare a Potenza, in serata, si è saputo di altri quattro casi positivi. La notizia è stata pubblicata dal giornalista potentino Gianluigi Laguardia. Si tratta di quattro persone che hanno avuto contatti diretti con la donna di Potenza risultata già positiva nella giornata di ieri.

Ora le autorità sanitaria stanno lavorando senza sosta per individuare tutti i contatti dei quattro nuovi contagiati. Tra i nuovi positivi di Potenza, ci sarebbero due studentesse universitarie.

Redazione