Il Comune di Tito diventa “social”. Ecco i canali Facebook, Instagram e Telegram

Da oggi sarà possibile seguire tutte le notizie, gli eventi e le comunicazioni di servizio attraverso la pagina Facebook ufficiale “Comune di Tito” e il canale instagram “Comune_di_Tito” oltre che sul sito ufficiale www.comune.tito.pz.it. E’ attivo inoltre il canale Telegram “Comune di Tito”. Le pagine e il canale Telegram saranno moderati e non saranno ammesse pubblicità commerciali di qualsiasi tipo, link che rimandino a siti o blog non regolarmente iscritti come testate giornalistiche, qualsiasi insulto o contenuto che rimandi a odio razziale, religioso, culturale, sessuale o territoriale.

“Continuano gli sforzi dell’amministrazione comunale per accorciare le distanze tra i cittadini e la pubblica amministrazione, grazie all’apertura delle pagine social ufficiali Facebook e Instagram del Comune di Tito. L’intento è anche quello di tenere informata la comunità in modo più veloce ed efficace, in tempi come questi in cui c’è più che mai bisogno di rafforzare le relazioni e le interazioni con i cittadini”, ha dichiarato il sindaco Graziano Scavone. I cittadini e tutti gli interessati sono invitati a cliccare “mi piace” sulla pagina facebook “Comune di Tito” e “segui” sul canale Instagram “comune_di_tito” e “Comune di Tito” su Telegram per informarsi e seguire in tempo reale tutti gli aggiornamenti.

