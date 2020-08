“Hawaii”, ecco il terzo singolo del nuovo corso firmato dal cantautore lucano Gianmarco Natalina

Si chiama “Hawaii” Il terzo singolo del nuovo corso firmato dal cantautore di Gallicchio, nel Potentino, Gianmarco Natalina. Un singolo che strizza l’occhio, almeno in apparenza, allo stile tipico del tormentone estivo: ritmica accattivante, arrangiamento fresco e ritornello orecchiabile. Dopo “Il tuo colore” e “Mayday”, infatti, l’accento viene posto quasi prevalentemente sull’effetto “easy”.Il testo sembra essere ricco di espedienti di no – sense, ma è altresì farcito di allusioni alla sfera erotico -sentimentale, con un breve excursus nostalgico e allusivo ad una relazione (“mi hanno detto che stai bene”), Il tema del viaggio è portante, ricorrente nel ritornello in modo particolare: è qui, in effetti, che la melodia si apre e quasi ti “costringe” al movimento,

Video realizzato interamente nel comune di Gallicchio, omaggio del cantautore al proprio “posto del cuore”. Regia di Filippo Balzano, coadiuvato dal fratello Giuseppe e dalla fotografia di Federica Massaro. Musica e parole di Gianmarco Natalina, arrangiata dallo stesso e da Luigi Gaetani presso il FarmStudio di Teggiano, con le chitarre di Silvio De Filippo.





NOTE BIOGRAFICHE – Nato a Varese il 14 maggio 1989, Gianmarco Natalina scopre di avere qualcosa da dire nel campo musicale negli anni dell’adolescenza, passata a scarabocchiare fogli, sogni e pentagrammi: da qui le prime vittorie nei festival regionali e nazionali. Nel 2012 la prima canzone “Tra milioni di domande” è scelta come soundtrack ufficiale del film “Quando il sole sorgerà”, per la regia di Andrea Manicone. Nel luglio 2014, con il brano Troppo grande per chiamarlo amore, si aggiudica il “Premio della critica: Armando Mango” al Music on Festival, tenutosi a Lagopesole. Nel 2014 una sua poesia, “L’amore vero”, viene pubblicata dalla Casa Editrice PAGINE (Roma), in Le Pagine del Poeta, a cura di Alda M. Sessa. Vincitore di borsa al C.E.T. (Centro Europeo di Toscolano) di Mogol, frequenta e supera il corso di formazione per Autore di testi nel maggio del 2015. Nel dicembre del 2015 esce, solo in digitale, il singolo “Lorenzo”, canzone scritta da Riccardo Ceratti e da lui ri-arrangiata: brano che ricalca, appunto, la storia del priore di Barbiana, don Lorenzo Milani, indubbiamente tra le figure simbolo del filantropismo moderno. Il 19 luglio 2016 esce ufficialmente l’album “Il cielo dura poco”, ultimo lavoro discografico, contenente otto brani inediti e disponibile sui maggiori stores di distribuzione digitale. Sempre nell’estate del 2016 la sua canzone “Scelgo Me” si classifica terza al Premio Mia Martini, interpretata dalla cantante Angela Setaro. Dal Dicembre al Febbraio 2017 è nuovamente impegnato presso la Scuola di Mogol, il C.E.T, questa volta conseguendo il diploma da “Interprete di musica leggera”. Impegnato anche in veste di autore e compositore per altri artisti, nel dicembre del 2018 esce l’album “LIBERA”, di Velia Imparato, contenente tre brani scritti e musicati da lui. Il 14 maggio 2019 esce, su YouTube, il singolo: “Il tuo colore”. Dal 24 maggio, lo stesso, è disponibile sui principali stores digitali. Il 14 febbraio 2020 esce, su Youtube e sui principali stores digitali, il singolo “Mayday”. È in lavorazione un album, la cui uscita è prevista per l’estate 2020. Docente di italiano, storia e geografia. Laurea magistrale in Storia e Civiltà Europee conseguita presso l’Università degli studi della Basilicata.

redazione