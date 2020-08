Vietri di Potenza, tentano furto con persone nell’abitazione. Ladri in fuga: è il secondo episodio in 20 giorni

Un episodio simile si era già verificato venti giorni fa, in pieno centro abitato. E un pò di preoccupazione a Vietri di Potenza c’è, dopo che nella serata di mercoledì i ladri hanno tentato di entrare all’interno di una abitazione situata nelle vicinanze del campo di calcetto di contrada Santa Domenica. Ladri che hanno approfittato dell’assenza della proprietaria dell’abitazione, mentre all’interno c’era una delle figlie della stessa. Giunti all’ingresso principale, hanno praticamente distrutto la serratura della porta riuscendo, quasi certamente con un cosiddetto “piede di porco”, a forzare la porta e di conseguenza romperla (foto). Un movimento sbagliato e la porta si è bloccata. Forse per questo motivo i ladri non sono riusciti ad entrare nell’abitazione, dove c’era come detto una ragazza, che non si è accorta di nulla. Forse, vedendo la madre della ragazza uscire, i ladri hanno pensato di avere campo libero e quindi sicuri di non trovare nessuno all’interno. Così sono fuggiti via, mentre è arrivata la proprietaria, che con la figlia si è accorta dei problemi alla porta, bloccata. Rendendosi poi conto del tentato furto. Immediato l’intervento dei Carabinieri, con i ladri che non hanno tentato altri colpi anche a seguito dei controlli sul territorio immediatamente predisposti. Un episodio simile, seppur senza rotture di porte, si era verificato lo scorso 8 agosto in via Santa Lucia, a poche decine di metri dalla piazza principale del paese. In quel caso, ladri scoperti da alcuni residenti, costretti a fuggire via prima di tentare l’apertura di una porta. Fuggiti, in quel caso, a bordo di una Volvo berlina. Episodi isolati si, ma comunque preoccupanti per la comunità, che in passato, e fino a qualche anno fa, ha dovuto fare i conti con bande di ladri spregiudicate che praticamente sempre sono riusciti a farla franca. Furti notevolmente diminuiti negli ultimi anni grazie all’importante lavoro di controllo sul territorio fatto dai Carabinieri e dalla Polizia Locale. Carabinieri che stanno indagando anche su quanto accaduto l’altra sera, dopo la denuncia presentata. Al vaglio dei militari dell’Arma potrebbero passare anche le immagini di alcune telecamere presenti nell’area.

redazione