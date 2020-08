Vandali in azione a Satriano di Lucania. Danneggiata la “Casa dell’Acqua”

Vandali in azione a Satriano di Lucania. A farne le spese è stata la “Casa dell’Acqua”, che doveva entrare in funzione proprio ieri mattina, quando è stato scoperto il danno. “Sarebbe dovuta entrare in funzione dopo gli ultimi controlli. Invece abbiamo trovata la casa dell’acqua così, rotta da qualche vandalo”, ha scritto l’amministrazione comunale in una nota. “Abbiamo esposto denuncia e presto risaliremo ai colpevoli, non se ne sono accorti ma erano su candid camera. Li invitiamo a costituirsi il prima possibile per evitare di aggravare la loro situazione. Chiediamo a tutta la cittadinanza di collaborare e comunicare immediatamente alle forze dell’ordine ulteriori eventi del genere”.