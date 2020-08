Brienza, successo per il “Burgentia’s Talent Show”.

Nonostante le limitazioni imposte, nel più rigoroso rispetto del protocollo covid, a Brienza domenica sera si è svolto un evento di spettacolo all’insegna del sano divertimento. Al “Burgentia’s Talent Show” in piazza non si vedeva da tempo tanta gente sorridere e partecipare nel centro cittadino trasformato in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Francesco Petrone, nome d’arte Petros, musicista e animatore di spettacoli, guida della Petros Animation Band, testimone della musica etnico e popolare dei territori, anche questa volta è riuscito a coinvolgere il pubblico e quale ideatore fondatore e direttore artistico ha condiviso il palco con tantissimi talenti lucani e non solo. Un autentico spettacolo dal vivo, che mancava da troppo tempo, dove i veri protagonisti sono stati aspiranti cantanti ,cabarettisti, musicisti ecc, secondo la collaudata formula di tante trasmissioni televisive. Affiancato dalla giornalista e conduttrice Annamaria Sodano l’effetto desiderato di coinvolgimento del pubblico è riuscito. Un duro lavoro per la giuria quello di scegliere il vincitore della manifestazione, il sindaco Antonio Giancristiano e il presidente di giuria l’operatore di spettacolo Mario Bellitti hanno coordinato i giurati nella scelta di giudizio. Vincitore del talent Franco Zero di Grassano, autentico trascinatore; seconda classificata Teresa Lovito di Brienza. A stupire una meravigliosa coreografia del maestro Giuseppe Protano e Simona Logiurato della scuola di ballo ASD Ariadne di Villa d’ Agri che hanno aperto lo spettacolo. Hanno seguito l’evento radio Carina e Carina tv emittenti radiofoniche e televisive a cui Francesco Petrone di cui è collaboratore da anni. Il Centro Musica di Padula ha premiato con una borsa di studio il concorrente Gianluigi La Padula che si è esibito come pianista. Non sono mancati gli applausi ed i complimenti per gli organizzatori del talent capitanati dal Comune di Brienza.