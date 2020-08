Piano della Nevena “Luogo del Cuore FAI”. L’appello dei picernesi: “Raccogliamo le firme e votiamo per il nostro simbolo”

Il Piano della Nevena, collocato all’interno del meraviglioso comparto montano di Monte Li Foj, è un piccolo gioiello naturale in cui picernesi e non spesso trovano ristoro, si ritrovano per un caciocavallo podolico che ciondola sulla gratiglia e passare una giornata di gioia, o semplicemente per godersi questo prato ricco dove l’unico rumore può essere il vento che dolcemente scroscia tra gli alberi. Per tutto questo, il Piano della Nevena, e tutto Monte Li Foj, è diventato anche un simbolo dell’identità picernese. Essere picernese è un pò essere figli del Monte Li Foj. E tocca a noi, picernesi, prendercene cura e donarlo ai visitatori nella sua bellezza. Certo, a questo lavoro di cura, prendono parte anche gli altri Comuni del complesso montano come Ruoti. Ma a noi picernesi resta la responsabilità di amare il Piano della Nevena e di salvaguardarlo da vari attacchi ed intemperanze che tendono a lederlo; dai comportamenti irrispettosi di singoli cittadini a chi crede che il Piano della Nevena è una pista da motocross o da quad, passando per chi vorrebbe farci opere ancora piu’ deleterie.

Per questi motivi un gruppo di cittadini si sta adoperando per inserire il Piano della Nevena nella lista dei Luoghi del Cuore del Fondo Ambiente Italiano (FAI) per inserire il Piano in quei “luoghi italiani da non dimenticare”. Inserire il Piano della Nevena all’interno dei Luoghi del Cuore FAI significa avere il supporto di una grande organizzazione come il FAI nella protezione del Piano, nonché diventare parte della rete dei Luoghi del Cuore FAI che potrebbe avere ricadute anche economiche sul territorio. Si può raggiungere quest’obiettivo raccogliendo 2000 firme. Le firme possono essere raccolte on-line attraverso un semplice click a questa pagina (CLICCANDO QUI) oppure firmando i moduli che sono presenti in varie attività commerciali di Picerno. Invitiamo tutti i picernesi, ma anche gli amici dei paesi a noi vicini e di tutti i visitatori della nostra terra a votare Piano della Nevena Luogo del Cuore FAI.

Gruppo picernesi per il Piano della Nevena Luogo del Cuore FAI