“Fuori Piano”, oggi pomeriggio a Picerno musica con numerosi artisti al Piano della Nevena

Il Comune di Picerno, in collaborazione con Pro Loco e Servizio Civile, presenta la prima edizione di “Fuori Piano” domenica 23 agosto (dalle ore 14:00) a Picerno presso il Piano della Nevena a Monte Li Foj. “Fuori Piano” è un modo per riappropriarci gradualmente, silenziosamente ma soprattutto collettivamente di quegli spazi a cui abbiamo dovuto rinunciare nei mesi precedenti a causa dell’emergenza sanitaria. E’ una valida occasione per ripartire dall’essenza naturale delle cose, abbandonando il frastuono e la distrazione dei “rumori di troppo”. La direzione artistica e il coordinamento di “Fuori Piano 2020” è affidata a Valerio Zito copywriter e pubblicitario freelance, autore di testi CET Mogol, cantautore nella band Zito e docente di scrittura creativa presso l’ Istituto Europeo di Design a Milano. Un pianoforte a coda, uno straordinario faggeto, un altopiano immenso. Tutti invitati a portare un telo sulla spiaggia verde di “Piano della Nevena” per ascoltare in totale sicurezza e armonia le suggestive composizioni di pianisti lucani e di ospiti speciali che si alterneranno dalle ore 14 fino al tramonto.

Gli artisti sono

Ileana Tomasiello (classica, contemporanea);

Donatello Giambersio (standard jazz);

Rocco Mentissi (contemporanea/ composizioni originali);

Giuseppe Telesca (piano voce/ composizioni originali);

Paola Cammarota e Francesca Fierro (classica) + performance scuola di Yoga;

Vincenzo Parisi (classica, contemporanea/ composizioni originali);

Lelio Morra (piano voce/ composizioni originali).

Un modo per vivere l’arte in uno scenario mozzafiato.