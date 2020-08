Reddito e Pensione di Cittadinanza. Sono quasi 24 mila i lucani percettori

Al 31 luglio 23.656 lucani sono risultati percettori di pensione o reddito di cittadinanza, con un importo medio pari a 463,61 euro. Sempre al 31 luglio le domande di Reddito di Emergenza (TREM) accolte in Basilicata erano 4.247. Ricordiamo che il Reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. La Pensione di Cittadinanza è riservata per chi ha compiuto 67 anni. Il beneficio assume tale denominazione se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Può essere concesso anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone di età inferiore, in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE

IL DATO A LIVELLO NAZIONALE – Con il mese di luglio sono stati superati i 3 milioni di persone coinvolte, con un aumento del 17% rispetto a gennaio 2020, riferite a 1,3 milioni di nuclei familiari che hanno attualmente in pagamento il Reddito/Pensione di Cittadinanza, con un importo medio mensile di 523,29 euro. In particolare, con riferimento al solo Reddito di Cittadinanza, sono 1,1 milioni i nuclei familiari che risultano avere in pagamento il beneficio con 2,9 milioni di persone coinvolte e con un importo medio mensile di 561,23 euro.