Picerno, “1799 Raccontiamoci la Storia”. Stasera il gemellaggio con Montemurro e l’inaugurazione di un graffito

Il Comune di Picerno di concerto con il Lions Club Potenza Pretoria ricorda le donne del 1799 con un graffito polistrato, un’opera d’arte di Anna Faraone e Riccardo Maniscalco della Scuola di Montemurro, dedicato ad “Angela di Picerno. La scopertura avverrà sabato 22 agosto a Picerno, in Via Cavour alle ore 19:00. Interverranno i Sindaci Giovanni Lettieri e Senatro Di Leo oltre ai Lions Club Potenza Pretoria e al Presidente Rocco D’Amato.Sarà un’occasione per rafforzare i vincoli d’amicizia attraverso un gemellaggio con il Comune di Montemurro. “Promuoviamo da sempre ciò che storicamente ha caratterizzato la nostra comunità-sottolinea il Sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri – ovvero la Rivoluzione Napoletana del 1799 ed i principi per i quali i nostri concittadini sono morti. Il gemellaggio tra i Comuni di Picerno e Montemurro vuole sinergicamente promuovere la cultura e la storia dei territori che si concretizza-prosegue Lettieri- con un graffito che è espressione di un fatto storico importante per il nostro Paese. Questo rientra nell’attività di promozione culturale messa in campo dall’Amministrazione comunale, ricordiamo che il “1799 Raccontiamoci la Storia” è ritenuto da diversi anni patrimonio intangibile della Regione Basilicata. Quest’anno nonostante la pandemia, seppur in forma ridotta, intendiamo dare un segnale che evidenzi che la nostra attività prosegue ed è viva”, conclude Lettieri.

Lodevole l’impegno dei Lions Club Potenza Pretoria e del Presidente Rocco D’Amato che con un’azione pluriennale mirano al recupero della memoria storica ed identitaria della Basilicata. Il cammino percorso ha avuto come fulcro inizialmente la città di Potenza, a seguire Montemurro ove hanno instaurato un rapporto di collaborazione con la Scuola del Graffito e nel corso del 2020 Picerno. “Proseguire in questo percorso è l’obiettivo dei Lions”, fa sapere il Presidente D’Amato. Unire ancor di più le comunità tra loro nel segno delle “reti”, utilizzando una forma di arte con radici e di scuola lucana conosciuta ed apprezzata nel mondo per comunicare in modo originale valori, storia, arte e cultura della nostra terra.