XXVI edizione della “Sagra dei Sapori Lucani”, appuntamento a Latronico fino al 23 agosto

Sarà una “XXVI Sagra dei Sapori Lucani” completamente diversa, innovativa ed originale quella che si appresta a vivere la ProLoco Latronico in collaborazione con l’associazione XAlpi da lunedì 17 agosto a domenica 23 agosto. Vista infatti l’impossibilità di organizzare le varie serate come da tradizione, quest’anno la ProLoco Latronico ha pensato di coinvolgere in prima persona i produttori, i ristoranti e i bar del territorio comunale di Latronico per dar vita ad una “Sagra rivisitata” e dislocata, che possa quindi garantire il rispetto delle misure previste per l’emergenza Covid-19. Alle attività di ristorazione infatti è stato richiesto di preparare un menù di prodotti tipici lucani da proporre alla clientela durante la settimana di svolgimento, con l’obiettivo di dare sfogo alla propria creatività culinaria e valorizzare le produzioni tipiche lucane. Lo scopo è quello di far conoscere le aziende, i prodotti tipici del territorio (grazie alle visite che si svolgeranno all’interno delle aziende produttrici), i ristoranti, le varie attività e le Terme Lucane. I produttori che aderiranno all’iniziativa sono: Agrocarne (salumi), Molino Gaudioso (farine), Mulino Cantisani (farine), Azienda Agricola Tuz (sott’oli e prodotti agricoli), I piaceri del Pollino (fragole), Fattoria Biologica del Pollino (formaggi ovi-caprini), Pasta Pasta (pasta); i ristoranti protagonisti invece sono: Al Paradise, Just Burger, la Taverna dei Gesuiti e Sartoria del Gusto la Turre, mentre i bar sono: L’Infinito, al Solito Posto e Pasticceria de Biase. Per allietare le giornate, inoltre, saranno organizzate delle attività sportive, ricreative e culturali all’aperto, rispettose delle norme sul distanziamento sociale.

Lo rende noto in un comunicato stampa l’ufficio stampa della ProLoco di Latronico