Potenza, scoperto in viale del Basento dalla Polizia con un revolver e droga. Arrestato 27enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati dal Questore di Potenza, Dr. Antonino Romeo, anche alla luce delle recenti disposizioni governative, un equipaggio della Squadra “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico transitando nel pomeriggio di ieri 17.08. u.s. in viale del Basento, procedeva nel piazzale antistante al centro commerciale e direzionale, all’arresto in flagranza per detenzione illegale di arma da fuoco, munizionamento e droga di un giovane potentino V.C. di anni 27, che nel corso di un controllo veniva trovato in possesso di un revolver P38 special, con munizionamento, pronta per l’uso. All’interno del marsupio che il giovane aveva con sé veniva rinvenuta anche sostanza stupefacente del tipo “cocaina”. Nel prosieguo dell’intervento di Polizia si procedeva anche al sequestro di uno sfollaggente detenuto illegalmente da un altro giovane presente sul posto che accompagnato in Questura veniva denunciato a piede libero. L’arrestato dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del PM di Turno della Procura della Repubblica.