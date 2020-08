Basilicata, c’è preoccupazione per i contagi. Altri 5 casi di positività da Covid-19

15 agosto 2020 – aumentano ancora i casi di contagio in Italia ed anche in Basilicata. In terra lucana oggi si ha notizia di ulteriori cinque casi positività da Covid-19.

Nell’ultimo giorno, infatti, sono stati analizzati 230 tamponi e cinque sono risultati positivi al virus. Nel dettaglio si tratta di: una persona di Venosa rientrata dalla Lombardia, un ragazzo di Tricarico tornato dalla Croazia da un’isola dov’era in vacanza, un pensionato di Lauria rientrato da una regione del nord, una ragazza di Lagonegro e infine una persona anziana di Castelluccio Inferiore.

Redazione