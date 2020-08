Ferragosto, intensificazione dei controlli da parte della Polizia nel Potentino

Ferragosto: intensificazione servizi di controllo del territorio

In attuazione delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi presso la Prefettura di Potenza, il Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo, in vista del ferragosto, ha predisposto una intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel capoluogo ed in provincia al fine di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa ed ogni altra illegalità. Gli agenti della Questura di Potenza e del dipendente Commissariato di Melfi, del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria attueranno mirati servizi di vigilanza e controllo nelle località della provincia dove è previsto un maggiore afflusso di turisti, con il potenziamento anche dei servizi di vigilanza stradale lungo le arterie principali. In ambito cittadino è previsto un rafforzamento dei servizi di controllo finalizzati al contrasto dei furti (con particolare riferimento a quelli in appartamento) e di altri reati contro il patrimonio. Massima attenzione sarà, poi, rivolta dagli operatori di polizia al rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 (uso delle mascherine e distanziamento sociale, divieti di assembramenti ed aggregazioni di persone, etc) previste dalla vigente normativa. Di qui l’invito alla collettività ad un rigoroso rispetto delle disposizioni anti-Covid alla luce anche della recente impennata di contagi che sta interessando l’intero territorio nazionale.