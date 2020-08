Maratea, questa sera su Rai 2 la serata conclusiva del festival dedicato al cinema internazionale “Marateale”

Approda questa sera, giovedì, alle 23 e 40, su Raidue la serata conclusiva di “Marateale”, il Festival dedicato al cinema italiano e internazionale. Un’edizione particolare, questa dodicesima: la kermesse, infatti, che fino allo scorso anno portava il nome di “Le Giornate del Cinema Lucano a Maratea – Premio Internazionale Basilicata”, è stata una delle prime manifestazioni dedicate alla settima arte in presenza dopo il lockdown. Ad aprire la lunga serata condotta da Veronica Maya con la collaborazione di Carolina Rey, l’attore Riccardo Scamarcio. Nel corso dell’evento, durante la quale è stato consegnato il premio speciale “Marateale 2020” all’attore e regista Alessandro Siani, sul palco Rocco Papaleo, Vinicio Marchioni, Massimiliano Bruno, Vanessa Scalera, Tomas Arana, e i giovani attori Ester Vinci, Lorenzo Zurzolo, Jacopo Olmo Antinori ed Eugenio Franceschini. Spazio anche alla musica – con Mietta e la sua hit estiva “Spritz Campari”, e Marco Sentieri, reduce dall’ultimo festival di Sanremo con il brano “Billy Blu” – e alla danza con Kledi Kadiu, con un toccante omaggio ad Ezio Bosso, e il passo a due di Anbeta Toromani e Alessandro Macario sue note della colonna sonora de “La leggenda del Pianista sull’Oceano” per ricordare Ennio Morricone, scomparso recentemente. “Quest’anno la Marateale coincide con un periodo particolare, la riapertura dei set cinematografici che, come tutti sappiamo, si sono dovuti fermare. Ma fortunatamente ora si riparte, con tutte le precauzioni del caso” commentano con entusiasmo gli organizzatori della “Marateale” Antonella Caramia, presidente dell’associazione “Cinema Mediterraneo” e Nicola Timpone, direttore artistico della manifestazione, che aggiungono: “Noi festeggiamo questa ripartenza in Basilicata che, negli ultimi anni, è diventata sempre più terra di cinema e che, alle sue bellezze paesaggistiche, alle sue eccellenze enogastronomiche e alla sua vocazione turistica, ha aggiunto anche lo sviluppo di professionalità”. I premi consegnati durante la kermesse sono realizzati dal rinomato maestro Michele Affidato.