A Bella interesse e partecipazione per l’incontro sulle novità contenute all’interno del Decreto Semplificazioni e Rilancio

Si è tenuto a Bella un interessante incontro promosso da Samuele Grippa, Responsabile Territori dei Giovani Democratici di Basilicata. Durante l’incontro, a cui hanno preso parte una sorprendente folla di simpatizzanti, tesserati ma anche imprenditori, professionisti e semplici curiosi, sono state introdotte le novità contenute all’interno del Decreto Semplificazioni e del Decreto Rilancio. Grippa è positivo: “Le conseguenze di questa epidemia non sono certamente facili da affrontare ed è quindi necessario ripartire, ricostruire, rafforzare l’Italia e l’interno sistema. L’emanazione del Decreto Semplificazione e del Decreto Rilancio rappresentano il pieno sostegno del Governo al lavoro, alle imprese, alle famiglie, ai Comuni, al turismo, alla mobilità e ai trasporti”. Novità anche sul Decreto Agosto, manovra estiva da 25 miliardi di euro, approvata dal Consiglio dei Ministri nella serata di venerdì scorso. “Nel Decreto Agosto c’è invece tanto Sud. Tra le molte altre misure contenuto nel decreto, si sta molto parlando dello sgravio contributivo del 30 per cento sui contributi pensionistici per le aziende che si trovano in “aree svantaggiate” del Mezzogiorno. La fiscalità di vantaggio per il Sud è una delle scelte per cui si è battuto il ministro Provenzano, con cui si pongono le basi per colmare questo gap” afferma Grippa.

Ai lavori hanno preso parte, il Sindaco di Bella Leonardo Sabato, il segretario cittadino del PD Vito Carlucci, il Segretario regionale GD Marco Zampino, il Consigliere Regionale e Capogruppo PD Roberto Cifarelli, il Vice responsabile organizzativo del Partito Democratico Piero Lacorazza. Le conclusioni sono state affidate al Sottosegretario di Stato Salvatore Margiotta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.