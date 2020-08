Nuovo caso di contagio nel Potentino. Rientra dalla Lombardia e risulta positiva al tampone

10 agosto 2020, ore 20:40 – C’è un nuovo caso di contagio da Covid-19 in Basilicata. Si tratta di una donna rientrata a Calvello dalla Lombardia. La donna, asintomatica, è rientrata in questi giorni in famiglia. Appena avuta conferma della positività, sono scattati i controlli per tutti i familiari e le persone venute a contatto, per l’effettuazione dei tamponi.

Questo nuovo caso di contagio verrà riportato quasi certamente nell’aggiornamento di domani, 11 agosto, della task force regionale.

Redazione