“Time to Care”, al via il bando per selezionare 1200 giovani a supporto delle persone bisognose. Compenso di circa 400 € al mese

Offrire supporto e assistenza agli anziani, quale categoria più esposta al contagio del nuovo coronavirus e sostenere, al tempo stesso, i giovani. Con questa finalità è stato pubblicato il bando Time to care, rivolto a coloro che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, nell’ambito di azioni progettuali proposte dagli enti del Terzo settore sul territorio nazionale. Il Bando, che prevede un finanziamento di 5 milioni di euro, è stato emanato congiuntamente dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. I 1.200 giovani selezionati saranno impegnati in servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza nei confronti degli anziani; in particolare si occuperanno del disbrigo di piccole faccende come la consegna della spesa, acquisto di farmaci, contatti con i medici di base, pagamento di bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di necessità. Da remoto assisteranno gli anziani con contatti telefonici dedicati all’ascolto o con servizi informativi anche online.

La domanda di partecipazione, inviata direttamente alla pec dell’ente di riferimento, utilizzando il form pubblicato con il Bando, deve essere presentata entro le ore 14.00 del 31 ottobre 2020. La domanda, inviata con modalità diverse da quelle indicate e oltre il termine stabilito dal Bando, sarà considerata irricevibile.

I giovani “operatori”, selezionati direttamente dall’Ente di riferimento, firmeranno un contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co) e sarà loro riconosciuto un assegno mensile pari a 375,00 euro netti, oltre ai contributi previdenziali; avranno una copertura assicurativa relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività e saranno dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale. Inoltre, riceveranno una formazione ad hoc per essere impiegati nelle azioni progettuali degli Enti del Terzo settore e al termine delle attività verrà loro rilasciato dall’Ente un attestato di riconoscimento delle competenze.

Per ulteriori informazioni e per partecipare clicca qui