“La Basilicata sui giornali”, domani a Savoia di Lucania iniziativa con la presentazione del libro di Mimmo Parrella

Sarà presentato a Savoia di Lucania domenica 9 agosto alle 19.00 in piazza Plebiscito (simbolicamente davanti al Monumento ai Caduti) il libro del giornalista Mimmo Parrella “La Basilicata sui giornali. Cronache di guerra, di politica e di vita quotidiana (1911-1915)”. L’iniziativa è stata organizzata da Unitre di Savoia e dalla locale Pro loco con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Alla serata, moderata dalla giornalista Mariolina Notargiacomo, interverranno il sindaco, Rosina Ricciardi, il presidente della locale Pro loco, Domenico Petrullo, il presidente dell’Unitre, Michele Parrella, il professore dell’Unibas ed editore del volume, Lucio Attorre, il presidente regionale dell’Unpli, Rocco Franciosa, il presidente dell’associazione nazionale Reduci e Combattenti, Rocco Galasso, il capo redattore del Tg3 Basilicata, Oreste Lo Pomo, e l’autore Mimmo Parrella.

Il lavoro in corso di elaborazione comprende dieci anni di storia della Basilicata: dall’avventura libica (novembre 1911) alla Prima Guerra Mondiale (maggio 1915), fino all’avvento del fascismo (ottobre 1922), riassunti attraverso i giornali dell’epoca. Periodo tra i più drammatici e cruenti, non solo per l’Italia, che porta in sé i germi del Ventennio, del secondo conflitto mondiale e della stessa Costituzione repubblicana. La Basilicata, riflessa sui numerosi settimanali, quotidiani e periodici che si pubblicavano tra Potenza, Melfi, Matera, Lauria e Viggiano, era tra le regioni più povere e degradate del Paese, eppure leggendo i suoi fogli non appariva per nulla tagliata fuori dai movimenti ideali e culturali che infiammavano la Penisola.

Appuntamento a domani, Piazza Plebiscito, a Savoia di Lucania.