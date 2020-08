Superbonus, ristrutturazioni, Sismabonus ed Ecobonus. Se ne parlerà domenica a Bella nell’incontro sul Decreto Semplificazioni e Rilancio

Si terrà domenica 9 agosto a Bella, alle ore 18.00, presso il ristorante I Sapori del Borgo l’incontro intitolato Decreto Semplificazioni E Decreto Rilancio

Nel corso dell’incontro, organizzato dal Responsabile Territori e Aree Interne dei Giovani Democratici di Basilicata, Samuele Grippa, saranno presentate tutte le novità introdotte dai due decreti legge con particolare riferimento al Superbonus 110%, ristrutturazioni, Sismabonus, Ecobonus. Si discuterà ancora di lavoro e Mezzogiorno. Interverranno il Sindaco di Bella Leonardo Sabato, il segretario cittadino del PD Vito Carlucci, la Segretaria Provinciale PD Potenza Maura Locantore, il Segretario regionale GD Marco Zampino, il Consigliere Regionale Marcello Pittella, il Consigliere Regionale e Capogruppo PD Roberto Cifarelli, il Viceresponsabile organizzativo del Partito Democratico Piero Lacorazza. Concluderà i lavori il Sottosegretario di Stato del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvatore Margiotta. Soddisfazione giunge da Grippa “è un’occasione importante per informare e rendere partecipi cittadini, professionisti e imprese delle novità che questi due decreti ci offrono ma è anche occasione per attenzionare questo territorio. Una vera e propria manovra finanziaria il cui obiettivo è quello di sostenere famiglie e imprese in difficoltà e di favorire con una serie di agevolazioni la ripresa dell’Italia”.