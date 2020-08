2 agosto 2020 – C’è un nuovo caso di positività al Covid-19 in Basilicata. Si tratta di una donna moldava, badante, che vive a Castronuovo Sant’Andrea, piccolo borgo di mille anime in provincia di Potenza. Il caso di contagio verrà inserito nel bollettino della task force regionale di domani, dal momento che la domenica non viene pubblicato. La donna risultata positiva e asintomatica. Si lavora per risalire alla catena dei contatti.

Redazione