Nel Potentino: i Carabinieri denunciano 7 persone e ne segnalano 22 alla Prefettura

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, continua nelle attività di controllo del territorio nei numerosi comuni potentini e lungo le principali arterie stradali di comunicazione, sostenendo la delicata fase estiva connessa al fenomeno epidemiologico “Coronavirus”, pur verificando che vengano di volta in volta rispettate le prescrizioni impartite dalle Autorità nazionali e locali. Nel dettaglio, all’esito delle diverse indebite condotte accertate, i Carabinieri dei rispettivi Comandi Stazione e Compagnia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 7 persone, responsabili di violazioni di carattere penale in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale, sequestrando 3 coltelli e 69 grammi di droga, di varia tipologia.

In particolare, nel corso dei controlli, a:

Rionero in Vulture , un 32enne, il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato con due coltelli a serramanico, senza giustificato motivo, celati all’interno dell’auto. Le due armi improprie sono state sequestrate; , un 32enne, il quale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato con due coltelli a serramanico, senza giustificato motivo, celati all’internodell’auto. Le due armi improprie sono state sequestrate;

Noepoli , un 25enne, che, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso con un coltello a serramanico, senza giustificato motivo, occultato all’interno dell’autovettura. L’arma è stata sequestrata;

Palazzo San Gervasio , una 25enne, la quale, a seguito di incidente stradale autonomo e dopo essere stata sottoposta ad accertamenti, è risultata positiva alla “cocaina”;

Anzi , un 48enne, che, a seguito di incidente stradale autonomo e dopo essere stato sottoposto ad accertamenti, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata ritirata;

Potenza , un 34enne, il quale, sottoposto ad accertamenti, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata ritirata;

Pescopagano, un 32enne, che, a seguito di incidente stradale autonomo e dopo essere stato sottoposto ad accertamenti, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore al valore consentito. La patente di guida è stata ritirata.

Nel corso delle attività d’istituto, inoltre, a Lavello, è stato accertato che un 29enne del posto aveva ceduto una piccola quantità di cocaina ad un assuntore dello stesso centro. Sono state anche segnalate alle competenti Prefetture, per uso personale di stupefacenti, 22 persone residenti a Lavello, Montemilone, Barile, Ruoti, Marsico Nuovo e Avigliano, nonché nelle province di Napoli, Foggia, Taranto e Barletta-Andria-Trani, sorprese in possesso di complessivi grammi 69 di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina”, “marijuana” e “hashish”, sequestrati.