Coronavirus, nessun nuovo contagio in Basilicata. In arrivo 100 migranti tunisini

Emergenza Covid-19, aggiornamento del primo agosto (dati 31 luglio) – La task force regionale comunica che nella giornata del 31 luglio sono stati processati 229 tamponi per la ricerca di contagio da Covid 19. Tutti i tamponi sono risultati negativi. Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi restano 2 e si trovano in isolamento domiciliare. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 373 guariti; 2 persone di nazionalità estera ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’, 4 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 31 cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate in Basilicata; 1 cittadino lucano in isolamento in Basilicata ma sottoposto a tampone in Emilia Romagna e lì conteggiato.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 47.429 tamponi, di cui 46.858 risultati negativi. Il prossimo aggiornamento lunedi 3 agosto, alle ore 12,00.

Dopo il trasferimento dei cittadini del Bangladesh trasferiti in Basilicata e poi risultati positivi al virus, da quanto trapelato, si è saputo che potrebbero arrivare in Basilicata 100 migranti tunisini provenienti da Porto Empedocle. Tutti sarebbero negativi all Covid-19. Il trasferimento rientrerebbe in un piano predisposti dal Ministero. Saranno accolti in strutture di accoglienza.

