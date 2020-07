“Borghi Eccellenti Lucani”, le bellezze di 24 Comuni della Basilicata in una guida stampata in 25mila copie

L’Apt Basilicata ha sostenuto un progetto di promozione territoriale della Rete di Cooperazione turistica BEL (Borghi Eccellenti Lucani). Le Amministrazioni comunali aderenti alla rete, ben 24 borghi, hanno fornito al coordinamento del progetto testi e foto proprie per realizzare e stampare una guida turistica unica. Sono 25mila le copie stampate e messe a disposizione degli uffici turistici dei 24 borghi. Ogni facciata dell’opuscolo riporta un breve racconto sul Borgo, una foto e dei numeri utili per informazioni o prenotazioni. Il progetto evidenzia la capacità di fare rete, la consapevolezza che è sempre più importante la promozione di un territorio vasto e la convinzione che ogni singola “eccellenza” diventa il valore aggiunto per l’intera area. La guida non sarà solo cartacea, ma sarà diffusa su i canali social della rete, Facebook e Instagram. “Il Coordinamento BEL – si legge in una nota – coglie l’occasione per ringrazia l’Azienda di Promozione Territoriale di Basilicata che convintamente ha condiviso e sostenuto il progetto”.

I 24 Comuni lucani aderenti a BEL sono: Rapone, Castelgrande, San Fele, Bella, Filiano, Baragiano, Ruoti, Vietri di Potenza, Savoia di Lucania, Satriano di Lucania, Brienza, Sasso di Castalda, Vaglio Basilicata, Brindisi di Montagna, Castelmezzano, Pietrapertosa, Salandra, Grumento Nova, Sarconi, Guardia Perticara, Missanello, Roccanova, San Severino Lucano, Viggianello.