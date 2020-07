Morte del tifoso del Melfi, eseguite dalla Polizia altre 16 misure cautelari. In 4 agli arresti domiciliari

E’ in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza, per l’esecuzione di 16 misure cautelari. Nel dettaglio si tratta di 4 arresti domiciliari e 12 obblighi di dimora. I destinatari dei provvedimenti cautelari sono tutti coinvolti nell’aggressione ai tifosi della squadra di calcio del Melfi del 19 gennaio scorso, nel corso della quale perse la vita un tifoso, alle porte di Potenza, a seguito degli scontri con un gruppo di tifosi della Vultur Rionero. Per quei gravi fatti gli investigatori della Squadra Mobile e della Digos prontamente intervenuti arrestarono nell’immediatezza 26 ultrà. Nelle operazioni di esecuzione sono impiegati anche uomini del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e del Commissariato di P.S. di Melfi.