Incidente sul raccordo tra Tito e Potenza. Problemi al traffico e chiusura tratto stradale

A causa di un incidente, chiuso il Raccordo Autostradale RA05 “Sicignano Potenza” in località Potenza. L’incidente ha coinvolto cinque veicoli. La strada è chiusa dal km 40, 500 dir. Sud (Svincolo Tito Zona Ind.le) e dal km 45,800 in dir. Nord (Svincolo Potenza Ovest). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.