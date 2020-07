Gigantesco favo di calabroni ad Avigliano. Intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco di Potenza nella giornata di ieri sono intervenuti ad Avigliano per bonifica imenotteri. I caschi rossi, arrivati sul posto in via della Libertà nella Frazione di Possidente comune di Avigliano, si sono trovati difronte ad un favo gigantesco di calabroni. I Vigili del fuoco oltre ad aver effettuato la bonifica dell’area interessata, hanno provveduto alla rimozione del gigantesco favo mettendo in sicurezza il sito. Sono circa quattrocento gli interventi effettuati dal primo di giugno ad oggi in tutta la provincia. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa un fuoristrada per un totale di cinque unità.

redazione