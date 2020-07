Incidente nel Potentino. Si ribalta auto sulla strada Abriola-Sellata, Vigili del Fuoco estraggono una donna dalle lamiere

I Vigili del fuoco di Potenza, la scorsa notte alle ore 22.10 circa, sono intervenuti sulla Strada Provinciale Abriola – Sellata. I Vigili del fuoco di Potenza, attivati dal 118, arrivati sul posto hanno trovato l’autovettura rivolta su di un fianco con all’intero una donna.I Vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere il parabrezza per poter estrarre la donna dal veicolo incidentato. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa un fuoristrada per un totale di cinque unità. La strada è stata temporaneamente chiusa per i tempi strettamente necessari per le operazioni di soccorso. Sul posto Carabinieri e 118. La donna è stata trasferita al “San Carlo” di Potenza per gli accertamenti del caso.