Potenza, i Vigili del Fuoco intervengono in un appartamento e trovano il corpo di un uomo deceduto da giorni

I Vigili del fuoco di Potenza, in data odierna alle ore 19.00 circa, sono intervenuti in via F. Baracca a Potenza per soccorso a persona. I Vigili del fuoco di Potenza, attivati dal 113 si sono recati per aprire l’appartamento in via F. Baracca, entrando dalla finestra hanno rinvenuto il corpo di un uomo all’interno del bagno deceduto da diversi giorni. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa un fuoristrada ed una autoscala per un totale di sei unità. Sul posto Polizia di Stato e 118.

