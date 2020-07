Focolaio in Basilicata: altri 22 cittadini del Bangladesh risultano positivi al Covid-19

21 luglio 2020, ore 16:00 – E’ emergenza nelle strutture che accolgono i cittadini del Bangladesh ospiti a Potenza e Matera. Infatti, dopo la notizia della positività di tre dei circa 50 presenti nelle strutture di accoglienza delle due città, sono stati effettuati i tamponi ai 40 migranti ospiti tra Potenza e Matera. Il risultato si è avuto poco fa. Sono 22 i nuovi positivi sui 40 richiedenti asilo che si sono sottoposti al tampone. In totale, quindi, sono 25 i cittadini del Bangladesh positivi al virus.

In mattinata la task force regionale aveva comunicato che nella giornata di ieri, 20 luglio, sono stati processati 257 tamponi per la ricerca di contagio da covid 19. Di questi, 253 sono risultati negativi e 4 di controllo per verifica di guarigione sono risultati ancora positivi. Inoltre, è stata riscontrata la positività di rientro di un cittadino lucano residente in Emilia Romagna e lì riscontrato e conteggiato, ma che attualmente si trova in isolamento domiciliare in Basilicata. Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi restano 2 e si trovano entrambi in isolamento domiciliare. A loro sono da aggiungere i 25 cittadini del Bangladesh. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero e che per questo non rientrano nel totale dei lucani contagiati.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’, 3 cittadini stranieri in isolamento in struttura dedicata in Basilicata; 1 cittadino lucano in isolamento in Basilicata ma sottoposto a tampone e residente in Emilia Romagna.

redazione