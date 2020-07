Coronavirus, c’è una vittima in Basilicata. Al “San Carlo” deceduta una donna

E’ morta la donna di 89 anni di Moliterno ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza dopo aver contratto il coronavirus. La donna lo scorso 7 luglio era risultata positiva al Covid-19 dopo essere stata contagiata dalla badante, anche lei positiva al virus, rientrata in Italia dalla Moldavia. Per complicazioni del suo stato di salute era stato necessario il ricovero nel nosocomio potentino dove purtroppo l’anziana è deceduta nel pomeriggio di oggi. Salgono a 28 le vittime del coronavirus in Basilicata. Le persone attualmente positive, con la morte dell’89enne sono attualmente due. Altre due donne, entrambe moldave, una delle due è la badante dell’89enne restano positive ma non conteggiate nel bollettino della Task Force regionale.

Fonte: Basilicata24.it